Italienischer Versorger Enel will mit Beteiligungsverkäufen Schulden abbauen

ROM (dpa-AFX) - Der Versorger Enel will seinen Schuldenberg durch milliardenschwere Beteiligungsverkäufe verringern. Das größte Energieunternehmen Italiens plant laut einer Mittelung vom Dienstag Verkäufe in Höhe von 21 Milliarden Euro. Am Dienstag findet auch ein Kapitalmarkttag des Konzerns statt. Per Ende September stand bei Enel eine Nettoverschuldung von fast 70 Milliarden Euro in den Büchern, nach knapp 52 Milliarden Ende 2021./mis/stk