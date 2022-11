Italien will neue Milliarden für Energiehilfen bereitstellen

ROM (dpa-AFX) - Wegen der Energiekrise will Italiens neue rechte Regierung Familien und Unternehmen mit weiteren Milliarden unterstützen sowie neue Erdgasvorkommen erschließen. Bis 2023 wolle Rom 30 Milliarden Euro wegen der gestiegenen Strom- und Gasrechnungen bereit stellen, erklärte Regierungschefin Giorgia Meloni von den ultrarechten Fratelli d'Italia am Freitagabend in Rom. Noch in diesem Jahr seien 9,5 Milliarden Euro dafür vorgesehen, im Haushalt des kommenden Jahres dann 21 Milliarden Euro.

Die Regierung will für ihre Maßnahmen 2023 mehr Schulden aufnehmen und rechnet deshalb mit einem Defizit gemessen am Bruttoinlandsprodukt von 4,5 Prozent statt 3,4 Prozent für das kommende Jahr, wie Finanzminister Giancarlo Giorgetti erklärte. Bis 2025 soll das Haushaltsdefizit wieder auf 3 Prozent sinken. Der Kampf gegen teure Energierechnungen war ein Hauptthema des Wahlkampfes der rechten Koalition aus Fratelli, Forza Italia und Lega.

Rom will außerdem die Förderung von Erdgasvorkommen vor der Küste Italiens ausweiten. Energiesicherheits- und Umweltminister Gilberto Pichetto Fratin rechnet kurzfristig mit mehr als 500 Millionen Kubikmetern Gas, die dort gefördert werden könnten. Mit Blick auf zehn Jahre seien 15 Milliarden Kubikmeter möglich. Das Gas soll energieintensiven Industrien zu einem besseren Preis angeboten werden.

