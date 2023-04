Italien: Unternehmen und Verbraucher etwas zuversichtlicher

ROM (dpa-AFX) - Die Stimmung der Unternehmen und Verbraucher in Italien hat sich im April leicht verbessert. Die Unternehmensstimmung stieg um 0,4 Punkte auf 110,5 Zähler, wie das Statistikamt Istat am Donnerstag in Rom bekannt gab. Das Konsumklima erhöhte sich ebenfalls um 0,4 Punkte auf 105,5 Zähler. Analysten hatten im Schnitt mit einem Verbrauchervertrauen von 105,0 Punkten gerechnet.

Die Unternehmensstimmung entwickelte sich im Detail durchwachsen: Während die Indikatoren für die Dienstleister und das Baugewerbe zulegten, gaben die Indikatoren für den Einzelhandel und die Industrie nach. Die Industriestimmung fiel um 1,1 Punkte auf 103,0 Zähler. Die Markterwartungen hatten höher gelegen./bgf/jkr/jha/