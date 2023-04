Italien: Inflation schwächt sich spürbar ab

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

ROM (dpa-AFX) - In Italien hat sich die Teuerung im März auf hohem Niveau spürbar abgeschwächt. Die nach europäischer Methode berechneten Verbraucherpreise (HVPI) stiegen zum Vorjahresmonat um 8,1 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Montag in Rom auf Basis einer zweiten Schätzung mitteilte. Ein erstes Ergebnis wurde leicht um 0,1 Prozentpunkte nach unten korrigiert. Im Vormonat hatte die Teuerung 9,8 Prozent betragen.

Laut Istat ist der geringere Preisauftrieb vor allem auf den Energiesektor zurückzuführen, wo die Preise entweder nicht mehr ganz so stark stiegen oder sogar rückläufig waren. Dagegen erhöhten sich die Preise von Lebensmitteln und im Dienstleistungsbereich stärker./bgf/jsl/men