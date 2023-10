Italien: Inflation nicht ganz so hoch wie gedacht

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

ROM (dpa-AFX) - In Italien sind die Verbraucherpreise im September nicht ganz so deutlich gestiegen wie bisher bekannt. Gegenüber dem Vorjahresmonat stieg das nach europäischem Standard gemessenen Preisniveau um 5,6 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Montag in Rom mitteilte. Eine erste Schätzung wurde damit leicht um 0,1 Prozentpunkte reduziert. Gegenüber dem Vormonat erhöhten sich die Lebenshaltungskosten um 1,7 Prozent. Dies entsprach der Erstschätzung./bgf/jkr/ngu