Itaconix Aktie: Nach so langer Zeit …

Die technische Analyse der Itaconix ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 169,48 GBP, während der Aktienkurs bei 127,5 GBP liegt, was einer Abweichung von -24,77 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage beträgt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) 122,6 GBP, was einer Abweichung von +4 Prozent entspricht und die Aktie als "neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Itaconix derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,53 %. Diese Differenz von 8,53 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Itaconix ist positiv, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien und vorwiegend positiven Meinungen. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Itaconix, was zu einer insgesamt "gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Itaconix mit 2,92 deutlich niedriger ist als das von vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" (30,56). Diese Unterbewertung führt zu einer Einstufung als "gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.