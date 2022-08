It's that Easee: Der gelassenste Spot des Jahres / Easee lanciert erste Awareness-Kampagne in Deutschland

Wismar/Hamburg (ots) -Das norwegische Unternehmen Easee startet seine erste große Markenkampagne in Deutschland. Der Hersteller von intelligenten Laderobotern für Elektroautos schlägt dafür besonders ruhige Töne an und betont im Spot die Verbundenheit von Mensch und Natur. Als eines der ersten Unternehmen überhaupt kompensiert Easee den gesamten CO2-Fußabdruck der Kampagne, von der Produktion bis zur Ausspielung auf den verschiedenen Kanälen. Der Werbespot wird im TV, Online sowie auf Social Media ausgestrahlt.Sehen Sie die Kampagnen-Filme hier:Easee Imagefilm 50 sek. (https://vimeo.com/737443193)Easee Spot 30 sek. (https://vimeo.com/737441590)Easee ist seit der Gründung 2018 eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte. Vor vier Jahren wurde Easee von drei Freunden in der norwegischen Kleinstadt Sandnes gestartet. Ihre Vision: Einen Ort schaffen, an dem Menschen zusammenkommen, um gemeinsam an einer nachhaltigen Zukunft der Mobilität zu arbeiten. Heute zählt Easee zu den am schnellsten wachsenden Tech-Unternehmen Europas. Pünktlich zum Verkauf des 100.000sten Laderoboters in Deutschland lancieren die Norweger hierzulande ihre erste Awareness-Kampagne und inszenieren ihre Marke dabei auffällig zurückhaltend. "Wir haben uns für ein puristisches Storytelling entschieden, das sich auf das Wesentliche konzentriert und den Fokus auf Nachhaltigkeit als eines unserer Kernthemen legt", so Tessa Korn, Head of Marketing bei EASEE Deutschland. "Der Spot spiegelt in allen Punkten unsere Haltung wider."Protagonist des Films ist eine Meise, die eine Familie im Elektroauto durch den städtischen Alltag begleitet. "Wenn wir auf die Natur achten, achtet sie auch auf uns. Die Meise steht für Leichtigkeit, Mobilität und Nachhaltigkeit", erläutert Friedrich von Zitzewitz, Geschäftsführer der Agentur WALLEK VON ZITZEWITZ (ehemals JUK VON ZITZEWITZ), die den Spot mit Easee entwickelt hat. "Gleichzeitig haben Vögel enorme Kraft, Präzision und Technik, die bei jedem Flügelschlag zu beobachten sind. Sie sind die höchste Ingenieurskunst der Natur und deshalb perfekt geeignet, um die Brücke zwischen der nachhaltigen Unternehmensvision und den innovativen Produkten von Easee zu schlagen." Der Film wird als 10-Sekünder und 30-Sekünder im TV ausgestrahlt und in weiteren Formaten Online und auf Social Media ausgespielt.Nachhaltigkeit spielte nicht nur für das Storytelling, sondern auch bei der Kampagnenproduktion und der anschließenden Ausspielung eine zentrale Rolle. Vom Drehort über die Logistik bis zum Catering wurde darauf geachtet, möglichst klimafreundlich zu agieren. Ein wesentlicher Anteil des Kampagnenbudgets wurde zudem in die CO2-Kompensation und -Reduktion investiert. Die Kompensation erfolgt durch die Förderung von zertifizierten Klimaschutzprojekten. Für die nachhaltige CO2-Reduktion investiert Easee in eine Klimaschutz-Kampagne des WWF, die Menschen weltweit zum Thema Klimaschutz aufklärt. Für die Realisierung kooperiert Easee mit Media4Planet.Über EaseeEasee ist einer der führenden Anbieter zur Integration von Ladeinfrastruktur für E-Mobilität in Europa. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, das Stromnetz und eine nachhaltige Unternehmenskultur der Zukunft aktiv mitzugestalten. Easee wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sandnes, Norwegen. Seit März 2020 bietet das Unternehmen seine Produkte auch in Deutschland an. Hauptsitz der EASEE Deutschland GmbH ist Wismar, eine Zweigniederlassung befindet sich in Hamburg. Easee entwickelt, designt und produziert seine intelligenten Laderoboter in Skandinavien und exportiert diese aktuell in mehr als 20 europäische Länder. Die mehr als 450 Mitarbeitenden von Easee arbeiten an fünf Standorten in Norwegen, Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden. Im Jahr 2021 erzielte die Easee-Gruppe einen Jahresumsatz von etwa 130 Millionen Euro und verkaufte bisher mehr als 400.000 Ladelösungen.Mehr über Easee unter: https://easee.com/de/Credits:Kunde: EASEE Deutschland GmbH Projektleiterin Kunde: Tessa Korn Agentur: WALLEK VON ZITZEWITZ Werbeagentur GmbH (ehemals JUK VON ZITZEWITZ) Geschäftsführer Agentur: Friedrich von Zitzewitz und Thomas Wallek Beratung Agentur: Mirjana Dmitrovic Kreation: Oliver Olsen (Creative Director), Jan Schmaler (Copywriter), Nik von Zitzewitz (Art Director) Produktionsagentur: RABBICORN FILMS GMBH Geschäftsführer Produktion: Jan und Jule Behrens Ansprechpartner Produktion: Lennart Frohne Regisseur: Christian Grüner Postproduktion: Sehsucht GmbH Mediaplanung: Alisa TürckPressekontakt:EASEE Deutschland GmbHMichael HoffmannAlter Holzhafen 17b23966 WismarPR - Agenturkontakt:Klenk & Hoursch AGPatricia Marques RodriguesKaiser-Wilhelm-Straße 5020355 Hamburg+ 49 151 11767102patricia.rodrigues@klenkhoursch.deOriginal-Content von: Easee, übermittelt durch news aktuell