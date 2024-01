Isuzu Motors Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Isuzu Motors beträgt das aktuelle KGV 8, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Automobile" im Durchschnitt ein KGV von 14 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Isuzu Motors damit Stand heute unterbewertet, und die Aktie erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Isuzu Motors von 1938 JPY eine Entfernung von +9,98 Prozent vom GD200 (1762,12 JPY), was aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 1836,38 JPY auf, was einem Abstand von +5,53 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Isuzu Motors-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende ist Isuzu Motors im Vergleich zum Branchendurchschnitt Automobile (3,06 %) mit einer Dividende von 4,28 % höher zu bewerten, da die Differenz 1,23 Prozentpunkte beträgt. Daraus ergibt sich derzeit die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Isuzu Motors-Aktie ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 6,73, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 für 25 Tage bei 51,35 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.