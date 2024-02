Isuzu Motors Aktie: Nächster Hammer kommt!

Weitere Suchergebnisse zu "Isuzu Motors":

Isuzu Motors wird als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Automobile) betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 8,4, was einem Unterschied von 38 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 13,58 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Isuzu Motors-Aktie bei 1820,76 JPY lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2080,5 JPY (+14,27 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs und erhalten daher ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Isuzu Motors mit 15,28 Prozent mehr als 6 Prozent darunter. Die "Automobile"-Branche erreichte eine mittlere Rendite von 39,96 Prozent, während Isuzu Motors mit 24,68 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Kommentare und Wortmeldungen zeigten eine positive Tendenz, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.