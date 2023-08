Ist nun der Zeitpunkt für Silberkäufe gekommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Das Team des Hypergrowth-Aktien Börsendienstes bereitet sich auf die angespannte Situation am Silbermarkt jetzt schon vor, indem drei interessante Silberproduzenten in die Watchlist mit aufgenommen werden. Das hinsichtlich der Marktkapitalisierung größte und vermutlich auch bekannteste Unternehmen ist First Majestic Silver. Das in Kanada beheimatete Unternehmen betreibt zahlreiche Silberminen in Mexiko.

Die Anfänge waren klein und bescheiden, denn First Majestic Silver besaß mit der La-Parilla-Mine lediglich ein einziges Asset. Sie hatte man preiswert gekauft, weil der Vorbesitzer nicht mehr so recht an ihr Potential glauben wollte. First Majestic investierte jedoch in den Ausbau der Mine und in die Exploration neuer Vorkommen und förderte zwischen 2005 und 2019 34,3 Millionen Unzen Silberäquivalent, denn...