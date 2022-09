Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Medical Properties Trust zu kaufen und sich eine 8,2%ige Dividende zu sichern?

Investoren sind immer auf der Suche nach guten Aktien, die aus dem einen oder anderen Grund in letzter Zeit in Ungnade gefallen sind, was ein Szenario für eine höhere Dividendenrendite zusammen mit einer möglichen zukünftigen Wertsteigerung schafft, wenn sich die Aktie wieder erholt. Der Kauf einer Aktie, die sich im Abwärtstrend befindet, erfordert manchmal etwas Mut, aber die Möglichkeit, sich… Hier weiterlesen