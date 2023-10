Ist es nicht verrückt, wie viele Wege es gibt, um mit Aktien Millionär zu werden?

Mit Aktien Millionär werden: Ob das für dich möglich ist, solltest du für dich selbst beantworten. Die Zeit, die Rendite und auch das verfügbare und investierbare Vermögen spielen eine entscheidende Rolle. Sowie auch, in welche Aktien man investiert, mit welchem Ansatz und welchen Qualitäts- und Risiko-Ansprüchen.

Wir wollen uns heute nicht in der Praxis der Frage widmen, wie man mit Aktien Millionär werden kann. Sondern eher von der theoretischen Seite. Es sind undenkbar viele Möglichkeiten vorhanden. Von denen wir uns als Investoren im Grunde eine aussuchen können. Vielleicht sogar sollten oder müssen.

Mit Aktien Millionär werden: So viele Varianten

Wenn wir uns meistens dem Thema nähern, geht es um die eine Investition, die uns plötzlich zum Mitglied im Club der Vermögenderen macht. Ein Beispiel gefällig: Wir investieren 10.000 Euro in eine einzelne Aktie und sind nach, keine Ahnung, 30 Jahren Millionär. Das ist in der Theorie denkbar. Allerdings benötigt es eine Performance, die einer Ver-100-fachung entspricht. Oder eben die eine, außergewöhnliche Aktie.

Der springende Punkt ist: Es handelt sich um eine Variante, um mit Aktien Millionär zu werden. Wir haben ein begrenztes Vermögen von 10.000 Euro und wollen hoch hinaus. Das bedeutet, dass wir hohe Chancen und gleichzeitig hohe Risiken akzeptieren müssen. Der Ansatz sollte entsprechend darauf aufgebaut sein.

Aber auch andere Varianten sind denkbar. Insbesondere konservative Optionen. Wir können im Laufe der Zeit 100.000 Euro investieren und beispielsweise in 30 Jahren dieses Ziel erreichen wollen. Unter dieser Prämisse benötigen wir zwar ebenfalls eine solide Rendite. Der höhere Einsatz rechtfertigt jedoch einen qualitativeren und nicht mehr so spekulativen Ansatz. Mit Aktien Millionär werden ist realistischer. Oder: Greifbarer.

Das können wir konsequent weiterspinnen. Wir könnten 250.000 Euro investieren. Oder, wenn wir ein solches Vermögen haben oder aufbauen können: 500.000 Euro. Die Renditeanforderungen werden durch ein größeres Vermögen geringer. Das heißt: Der Pfad ist planbarer und mit einfacheren Investitionen zu erreichen.

Mit Aktien Millionär zu werden ist auf so vielen Arten denkbar. Theoretisch könnten wir sogar ein Vermögen von 999.000 Euro besitzen. In diesem Szenario benötigen wir lediglich 0,1 % Kursperformance in unserem Depot, um das Ziel zu erreichen. Sogar eine einzelne Tagesperformance auf oder ab könnte dann ausreichend sein.

Die Suche nach dem eigenen Pfad

Doch was folgt hieraus? Das ist für die meisten Investoren nun natürlich die alles entscheidende Frage. Für mich ist es die Erkenntnis: Mit Aktien Millionär zu werden ist die Frage des Ansatzes und der eigenen Voraussetzungen. Habe ich viel Vermögen? Oder eher wenig? Viel Zeit, wenig Zeit, eine größere Chancen-und-Risiko-Neigung oder möchte ich lieber konservativ agieren? Wenn ich das beantworten kann und grob mit der Rendite, der verbleibenden Zeit und dem eigenen Vermögen unter einen Hut bekomme, so sehe ich: Ich kann es schaffen. Oder das Risiko ist mir zu hoch.

Den eigenen Weg zu finden ist wichtig. Es muss definitiv nicht die eine Million Euro mit Aktien sein, keine Frage. Aber selbst wenn man nur die Hälfte oder ein Viertel, ja, gar ein Zehntel dieses Ziels erreichen möchte, können das fundamental wichtige Überlegungen sein.

Der Artikel Ist es nicht verrückt, wie viele Wege es gibt, um mit Aktien Millionär zu werden? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

