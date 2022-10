Ist es jetzt endlich sicher, in Aktien zu investieren? Das sagt Warren Buffett dazu

Ist es jemals sicher, in Aktien zu investieren? Zumindest zeigt ein Beispiel wie Warren Buffett, dass es langfristig orientiert möglich ist, eine gute Rendite einzufahren. Das Orakel von Omaha legt das eigene Geld im Idealfall über Jahrzehnte an, setzt auf unternehmensorientierte Qualität und wartet auf günstige Chancen.

Aber was Sicherheit angeht, da ist auch Warren Buffett womöglich der falsche. Sein Anspruch ist es nicht, dem Markt einen Schritt voraus zu sein und in eine Aktie zu investieren, weil es so sicher ist, kurzfristig orientiert. Nein, sondern weil er solide Werte zu attraktiven Preisen für interessant hält. Doch gibt es ein Zitat, das dir trotzdem den Kopf geraderücken kann. Lass uns heute daher einen Blick auf diese Aussage werfen.

Ist es jetzt sicher, in Aktien zu investieren? Das sagt Warren Buffett!

Warren Buffett ist eher der Verfechter der Idee, dass es kurzfristig eigentlich niemals sicher ist, in Aktien zu investieren. Nein, sondern ein Zitat des Starinvestors besagt schließlich, dass der Aktienmarkt kurzfristig ein Schönheitswettbewerb ist, jedoch langfristig eine Waage. Wer dazu nicht bereit ist, der sollte seiner Ansicht nach eigentlich gar kein Geld anlegen:

Eine Aktie, die man nicht zehn Jahre zu halten bereit ist, sollte man auch nicht zehn Minuten besitzen.



Das ist die relativ simple Aussage: Für Warren Buffett ist das Investieren in Aktien kein Prozess, in dem die Sicherheit im Vordergrund steht. Nein, sondern der Starinvestor rät Privatinvestoren, lieber einen langfristigen Ansatz zu verfolgen, anstatt dieser Fragestellung nachzueifern. Eben auch, weil damit die Wahrscheinlichkeit steigt, eine positive Rendite einzufahren.

Warren Buffett sagt jedoch auch, dass Sicherheit ein falscher Freund sei. Seiner Ansicht nach ist das Investieren in Aktien eigentlich niemals sicher. Zumindest sollte es das nicht sein, kalkulierte Risiken einzugehen erhöht schließlich die eigene Rendite. Das Orakel von Omaha sagte einst, dass man schon für ein bisschen Sicherheit einen hohen Preis bezahlen müsse. Auch das ist ein guter Indikator, was die Beantwortung dieser Frage angeht. Im Endeffekt geht es um die Erkenntnis, dass es kurzfristig eigentlich niemals Garantien gibt und sie nicht erstrebenswert erscheinen.

Selbst ein bisschen vorsorgen

Wenn es nicht sicher ist, in Aktien zu investieren, warum machen es Investoren dann? Warum selbst Warren Buffett? Falls du dir diese Fragen stellst, bist du mit Sicherheit nicht alleine. Der springende Punkt ist jedoch, dass man langfristig orientiert mehr Sicherheit erreichen kann, indem man auf Qualitätsaktien setzt. Beziehungsweise auch, indem man ein bisschen diversifiziert. Wer das berücksichtigt, der kann trotzdem kaufen, muss jedoch mit einigen Risiken leben.

Der Artikel Ist es jetzt endlich sicher, in Aktien zu investieren? Das sagt Warren Buffett dazu ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2022