Ist es jetzt an der Zeit, Silber zu kaufen?

Bereits jetzt bereitet sich das Team des Hypergrowth-Aktien Börsendienstes auf die zunehmende Spannung am Silbermarkt vor, indem es drei potenzielle Silberproduzenten in seine Beobachtungsliste aufnimmt. Das größte Unternehmen in Bezug auf die Marktkapitalisierung und möglicherweise auch das bekannteste ist First Majestic Silver. Dieses kanadische Unternehmen betreibt mehrere Silberminen in Mexiko.

Neben dem Hauptprodukt Silber produziert das Unternehmen auch Zink und Blei als Nebenprodukte.

Der Beginn von First Majestic Silver war klein aber fein, da sie lediglich über ein Asset verfügten – die La-Parilla-Mine. Gekauft wurde diese Mine günstig, da der Vorbesitzer ihren Wert nicht mehr erkannte. Doch First Majestic investierte weiterhin...