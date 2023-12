Ist es endlich vollbracht, mVise?

Weitere Suchergebnisse zu "Foxconn":

Die technische Analyse der Mvise-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,75 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,725 EUR weicht um -3,33 Prozent von diesem Wert ab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,76 EUR, und der letzte Schlusskurs von 0,725 EUR weicht um -4,61 Prozent davon ab, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit erhält die Mvise-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Mvise-Aktie in den vergangenen Monaten durchschnittlich war. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Somit wird die Mvise-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Mvise diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigt über den analysierten Zeitraum eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was zu einer guten Einschätzung führt. Somit erhält die Mvise-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Dividendenrendite der Mvise-Aktie beträgt 0 Prozent und liegt damit 22,88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen, 22,88). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Mvise-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Dabei wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.