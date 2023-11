Ist es endlich vollbracht, iPic Entertainment?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Ipic Entertainment. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass Ipic Entertainment derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist Ipic Entertainment weder überkauft noch überverkauft (Wert: 50). Somit erhält das Unternehmen auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Ipic Entertainment festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes ergibt sich, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Ipic Entertainment in diesem Punkt keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird auch dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammenfassend erhält Ipic Entertainment für diese Stufe daher ein "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem und überwiegend negative Meinungen zur Aktie von Ipic Entertainment veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um das Unternehmen, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Ipic Entertainment in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche sind im Durchschnitt um -3,39 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -46,61 Prozent im Branchenvergleich für Ipic Entertainment entspricht. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,61 Prozent im letzten Jahr, wobei Ipic Entertainment 53,61 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.