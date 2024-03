Ist es endlich vollbracht, Zscaler?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Diese Information ist wichtig, um kurzfristige Kursbewegungen vorherzusagen. Für Zscaler wurde der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis berechnet. Der RSI7 liegt aktuell bei 57,87, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 49,48, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Zscaler beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,21 liegt. Dies führt zu einer schlechten Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Zscaler mit einer Rendite von 78,93 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 0,28 Prozent in der "Software"-Branche. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Analysten geben Zscaler insgesamt eine neutrale Empfehlung, basierend auf 8 positiven, 2 neutralen und keinen negativen Einschätzungen in den letzten zwölf Monaten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 208,13 USD, was einer prognostizierten Kursabnahme von -14,17 Prozent entspricht und somit zu einer schlechten Empfehlung führt.

Insgesamt erhält die Zscaler-Aktie daher eine neutrale Empfehlung basierend auf den verschiedenen Analysen.