Ist es endlich vollbracht, Zhongxin Fruit and Juice?

In den sozialen Medien lassen sich wichtige Informationen über das Stimmungsbild und die Kommunikationsfrequenz einer Aktie ableiten. Im Fall von Zhongxin Fruit & Juice gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie von uns als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, weshalb das Rating auf dieser Stufe ebenfalls "Neutral" lautet.

Ein Branchenvergleich zeigt, dass die Aktie von Zhongxin Fruit & Juice im letzten Jahr eine Rendite von -33,33 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Verbrauchsgütersektor liegt sie damit um 28,06 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zu Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche liegt die Rendite mit -4,16 Prozent um 29,17 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI liegt bei 40 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 16 und deutet auf eine überverkaufte Situation hin, weshalb wir in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut" vergeben.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Zhongxin Fruit & Juice derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,38 %. Aufgrund dieser Differenz von 4,38 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

