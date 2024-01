Ist es endlich vollbracht, Zhejiang Satellite Petrochemical?

Die technische Analyse der Satellite Chemical basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt derzeit ein "Neutral". Der GD200 des Wertes liegt bei 15,18 CNH, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (14,44 CNH) um -4,87 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 15,4 CNH, was einer Abweichung von -6,23 Prozent entspricht und die Aktie somit in diesem Zeitraum als "Schlecht"-Wert kennzeichnet. Insgesamt ergibt sich daraus die Rating-Einstufung als "Neutral".

Im Branchenvergleich Aktienkurs erzielte die Satellite Chemical im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,64 Prozent, was 9,04 Prozent über dem Durchschnitt (-7,39 Prozent) im Sektor "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -7,39 Prozent, und die Satellite Chemical liegt aktuell 9,04 Prozent darüber. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwogen die positiven Themen in Bezug auf das Unternehmen Satellite Chemical. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Satellite Chemical-Aktie beträgt aktuell 71, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 59,56, was darauf hinweist, dass die Satellite Chemical weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Satellite Chemical damit ein "Schlecht"-Rating.