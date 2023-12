Ist es endlich vollbracht, Yunnan Baiyao?

Die Diskussionen über Yunnan Baiyao auf den sozialen Medien signalisieren eine positive Stimmung und Einschätzung des Titels. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während auch neutrale Themen angesprochen wurden. Die Redaktion schließt daraus, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist, da in den letzten Tagen zehn Handelssignale ermittelt wurden, davon neun positiv und eines negativ. Die Anlegerstimmung wird somit als angemessen bewertet.

In technischer Hinsicht ist die Yunnan Baiyao derzeit als "Schlecht" einzustufen, da der GD200 bei 53,37 CNH liegt, während der Aktienkurs (49,1 CNH) um -8 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt einen Wert von 50,59 CNH, was einer Abweichung von -2,95 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

Auf fundamentalen Kriterien basierend, weist das Unternehmen ein aktuelles KGV von 18,64 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Arzneimittel" hat einen Wert von 0. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für Yunnan Baiyao derzeit 47,57, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird. Bei Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 59, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die RSI daher als "Neutral" eingestuft.