Ist es endlich vollbracht, Yokohama RubberADR?

Die Stimmungslage bei den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. An einem Tag gab es hauptsächlich positive Diskussionen, während an drei Tagen die negativen Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Yokohama Rubber. Aus diesem Grund wurde die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In diesem Zusammenhang hat die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Yokohama Rubber in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität im Netz gezeigt. Daher wurde der Faktor der Diskussionsintensität als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für Yokohama Rubber.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Yokohama Rubber-Aktie bei 3150 JPY, was einer Entfernung von +5,86 Prozent vom GD200 (2975,62 JPY) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal betrachtet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 3055,51 JPY auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +3,09 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) dient als Indikator aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Yokohama Rubber-Aktie beträgt aktuell 62, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 49,92, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Yokohama Rubber somit eine "Neutral"-Bewertung.