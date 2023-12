Ist es endlich vollbracht, Yaoko?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. In Bezug auf Yaoko betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage sowie den RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 74,79 Punkten, was darauf hinweist, dass die Yaoko-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt und insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung für diesen Aspekt unserer Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Yaoko derzeit +2,79 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was eine kurzfristige Einschätzung von "Neutral" ergibt. Auf Basis der letzten 200 Tage hingegen wird die Aktie gut bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +8,74 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien war Yaoko zuletzt Gegenstand von Diskussionen, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Yaoko, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie haben wir die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung über einen längeren Zeitraum untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Yaoko weist laut unserer Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich also bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" für die Aktie von Yaoko.