Ist es endlich vollbracht, Yantai Eddie Precision Machinery?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Yantai Eddie Precision Machinery, zeigt sich, dass der RSI7 aktuell bei 85,85 Punkten liegt, was auf eine Überkauftheit des Wertpapiers hindeutet. Daher erhält es eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt eine geringere Schwankung und deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Unter Berücksichtigung des gleitenden Durchschnittskurses ist Yantai Eddie Precision Machinery derzeit als "Schlecht" einzustufen. Dies liegt daran, dass der GD200 bei 16,9 CNH liegt, während der Kurs der Aktie bei 15,78 CNH um -6,63 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 15,37 CNH, was einer Abweichung von +2,67 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung zu Yantai Eddie Precision Machinery war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch in den diskutierten Themen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance liegt Yantai Eddie Precision Machinery mit einer Rendite von -14,53 Prozent über dem Durchschnitt von Aktien aus dem "Industrie"-Sektor. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -14,54 Prozent aufweist, liegt das Wertpapier mit 0,01 Prozent darüber. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.