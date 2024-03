Ist es endlich vollbracht, Yan Tat?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI berechnet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25). Ein Yan Tat-RSI-Wert von 50 wird als "Neutral" eingestuft. Der RSI25-Wert von 60 führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral" für Yan Tat.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Yan Tat war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und die Anleger haben sich weder über positive noch über negative Themen ausgetauscht. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Aktuelle Investoren in die Aktie von Yan Tat können von einer Dividendenrendite in Höhe von 10,91 % profitieren, was einen Mehrertrag von 5,36 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektronischen Geräte und Komponenten bedeutet. Aufgrund dieser höheren Dividenden wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Gut" bewertet.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität von Yan Tat die übliche Aktivität im Netz aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat laut Messung kaum Änderungen erfahren, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für diesen Faktor führt. Insgesamt wird Yan Tat als "Neutral"-Wert eingestuft.