Ist es endlich vollbracht, Wong Fong Industries?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Wong Fong Industries von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt also eine "Neutral"-Einstufung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Wong Fong Industries im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,01 Prozent erzielt, was 9,44 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt -4,88 Prozent, und Wong Fong Industries liegt aktuell 8,89 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Wong Fong Industries festgestellt werden. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Wong Fong Industries mittlerweile bei 0,13 SGD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,132 SGD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +1,54 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,13 SGD, wodurch die Aktie mit +1,54 Prozent Abstand aus dieser Sicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Wong Fong Industries daher die Gesamtnote "Neutral".