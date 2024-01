Ist es endlich vollbracht, Withsecure?

In den vergangenen zwei Wochen wurde das Unternehmen Withsecure hauptsächlich von privaten Anlegern in sozialen Medien neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit dem Unternehmen befasst haben. Die Diskussionen rund um den Wert waren hauptsächlich neutral. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anlegerstimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Withsecure, so ergibt sich eine neutrale Bewertung für beide Zeiträume. Der RSI7 liegt bei 55,88 Punkten, während der RSI25 bei 40,52 Punkten liegt. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Bewertung des RSI für Withsecure.

Bei der technischen Analyse des Schlusskurses der Withsecure-Aktie zeigt sich ein gemischtes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 1,14 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 1,032 EUR liegt, was einer Abweichung von -9,47 Prozent entspricht und zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende schüttet Withsecure im Vergleich zur Branche Software eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,4 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 3,4 % ausmacht. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die Dividende.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamtbewertung für das Unternehmen Withsecure aufgrund der Anlegerstimmung, des RSI und der technischen Analyse. Die Dividendenrendite erhält hingegen eine schlechte Bewertung.