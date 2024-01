Ist es endlich vollbracht, Wienerberger Baustoffindustrie?

Das österreichische Unternehmen Wienerberger wird aufgrund verschiedener Kriterien in Bezug auf seine Aktie bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wienerberger liegt bei 7,3, was im Vergleich zur Branche "Baumaterialien" unter dem Durchschnittswert von 18 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bewertet.

In Bezug auf das Stimmungsbild zeigen die letzten Wochen eine negative Tendenz, was sich in den sozialen Medien widerspiegelt. Daher wird das Sentiment und der Buzz rund um Wienerberger als "Schlecht" eingestuft.

Die Performance der Aktie von Wienerberger in den letzten 12 Monaten liegt bei 17,15 Prozent, was eine Outperformance von +11,45 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Dies führt zu einem positiven Rating in Bezug auf den Aktienkurs.

Die Diskussionen in den sozialen Medien in den letzten Wochen zeigen überwiegend neutrale Themen und Meinungen. Daher wird die Anlegerstimmung rund um die Aktie als "Neutral" angemessen bewertet.

Insgesamt wird Wienerberger basierend auf den verschiedenen Kriterien als "Gut" bewertet, obwohl das Stimmungsbild negativ und die Anlegerstimmung neutral ist.