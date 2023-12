Ist es endlich vollbracht, Vossloh?

Die Dividendenrendite für Vossloh beträgt derzeit 2,69 Prozent und liegt nur leicht über dem Durchschnitt von 2,03 Prozent. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten. In technischer Hinsicht erreicht der gleitende Durchschnittskurs der Vossloh 40,17 EUR, während der aktuelle Aktienkurs bei 40,6 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +1,07 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 38,74 EUR, was zu einer Gesamtnote von "Neutral" führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem gleichen Sektor ("Industrie") erzielte Vossloh im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,25 Prozent, was 1,75 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 4,12 Prozent, und Vossloh liegt aktuell 2,87 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Daten bewerten wir die Aktie insgesamt als "Neutral" in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Vossloh liegt der RSI7 bei 30,19 Punkten und der RSI25 bei 39,26 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt führt. Insgesamt erhält das Vossloh-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in verschiedenen Aspekten.