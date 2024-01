Ist es endlich vollbracht, Vodafone?

Die Vodafone-Aktie wird von Analysten derzeit als "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 2 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Innerhalb eines Monats gibt es 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 105,57 GBP, was ein Aufwärtspotenzial von 54,55 Prozent bedeutet, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Vodafone eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Im Vergleich zur "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche erzielte Vodafone in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,11 Prozent. Dies steht im Gegensatz zu einem durchschnittlichen Anstieg von 1,59 Prozent in der Branche, was einer Underperformance von -11,7 Prozent entspricht. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,44 Prozent im letzten Jahr, wobei Vodafone 14,55 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Vodafone-Aktie liegt bei 20,33, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 62,64, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Das Gesamtbild führt zu einem Rating von "Gut".

Mit einer Dividendenrendite von 10,21 Prozent hat Vodafone derzeit einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 12,64 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.