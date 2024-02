Ist es endlich vollbracht, Vizsla Silver?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Vizsla Silver wurde der 7-Tage-RSI auf 80 Punkte bewertet, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auf der anderen Seite zeigt der 25-Tage-RSI ein neutrales Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In der technischen Analyse wird der Kurs der Vizsla Silver mit einem Wert von 1,86 CAD betrachtet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ist dies eine Distanz von +6,9 Prozent, was kurzfristig als positiv eingestuft wird. Die Distanz zum GD200 der vergangenen 200 Tage beträgt +16,98 Prozent, was auch positiv bewertet wird. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie wurden ebenfalls untersucht. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in der Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung während des längeren Zeitraums blieb weitgehend unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Vizsla Silver bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die Anlegerstimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Vizsla Silver diskutiert, wobei an neun Tagen positive Themen dominierten und an drei Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch vor allem negative Themen vorherrschend, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Vizsla Silver auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.