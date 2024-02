Kursbeben bei Noble Engineering Holdings!

Die Noble Engineering hat in den letzten Tagen mit einem Kurs von 0,31 HKD einen Abstand von -11,43 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -46,55 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Noble Engineering-Aktie derzeit 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, wobei sich herausstellt, dass Noble Engineering hier überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Analysten haben die Stimmung rund um Noble Engineering auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen wurden vor allem neutrale Themen aufgegriffen, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Noble Engineering festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, weshalb sowohl das Sentiment als auch der Buzz als "Neutral" bewertet werden.

Zusammenfassend ergibt sich also eine Einschätzung der Noble Engineering-Aktie als "Schlecht" basierend auf technischer Analyse, RSI-Bewertung und Stimmungs- und Buzz-Indikatoren.