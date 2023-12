Ist es endlich vollbracht, Vantex?

Die Vantex-Aktie befindet sich derzeit in einer charttechnischen Bewertung. Mit einem Kurs von 0,08 CAD und einer Entfernung von -33,33 Prozent vom GD200 (0,12 CAD) signalisiert dies ein "Schlecht"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei einem Kurs von 0,08 CAD, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist, da der Abstand 0 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs der Vantex daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse für die Vantex-Aktie einen Wert von 50, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich für die Aktie ein Wert von 0, was darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI die Einstufung "Gut".

In der fundamentalen Analyse weist die Aktie von Vantex ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,21 auf, was 99 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau". Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

Das Anleger-Sentiment für die Vantex-Aktie zeigt eine neutrale Stimmung. In den sozialen Medien gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Vantex. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Neutral".