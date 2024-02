Ist es endlich vollbracht, Ushio?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Ushio als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 beträgt 62,79, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 50,05 liegt und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es während des letzten Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Hingegen wurde das Unternehmen in den sozialen Medien mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Diskussionen rund um Ushio auf Plattformen der sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den letzten beiden Wochen insgesamt positive Meinungen überwiegen, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Die Redaktion kommt daher zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +6,65 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine Abweichung von nur +0,31 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.