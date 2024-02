Ist es endlich vollbracht, Urban Logistics Reit?

Die Urban Logistics REIT PLC-Aktie wird derzeit von trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 150,45 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 126,2 GBP liegt, was einer Abweichung von -16,12 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 135,85 GBP liegt mit einem letzten Schlusskurs von 126,2 GBP darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Urban Logistics REIT PLC festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet, da auch die Kommunikationsfrequenz unverändert blieb.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das Fehlen von Analystenupdates im letzten Monat führt zu einer insgesamt positiven "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Urban Logistics REIT PLC-Aktie zeigt in den letzten 7 und 25 Tagen einen neutralen Wert an, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Die Analyse der RSIs führt somit zu einem Gesamtrating von "Neutral" für die Urban Logistics REIT PLC-Aktie.