Ist es endlich vollbracht, United States Steel?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. United States Steel wird anhand des 7- und 25-tägigen RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 62,24 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI von 69,32 Punkten führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor erzielt United States Steel eine Rendite von 54,15 Prozent, was 14 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einem guten Rating in dieser Kategorie.

Die Internet-Kommunikation zeigt kaum Veränderungen im Sentiment und Buzz für United States Steel in den letzten Wochen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch abgenommen, was auf ein zurückgehendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als schlecht bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der United States Steel bei 35,44 USD liegt, was zu einer guten Einstufung führt. Der Abstand zum 50-Tage-Durchschnittskurs ist jedoch negativ, was auf ein schlechtes Signal hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume.