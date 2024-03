Ist es endlich vollbracht, United Laboratories?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von United Laboratories beträgt aktuell 7,29, was 79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Arzneimittel) von 34 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen bei United Laboratories. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet, da keine auffälligen Tendenzen in den sozialen Medien festgestellt wurden.

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 93,65 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" eine Überperformance von 117,71 Prozent darstellt. Im Branchenvergleich ("Arzneimittel") liegt die Rendite von United Laboratories sogar um 120,88 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der United Laboratories-Aktie in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 7,34 HKD lag. Der letzte Schlusskurs von 9,71 HKD liegt daher um 32,29 Prozent darüber, was zu einer positiven charttechnischen Bewertung führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine positive Entwicklung hin, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der einfachen Charttechnik führt.