Ist es endlich vollbracht, Turkiye Vakiflar Bankasi TAO?

Die technische Analyse der Turkiye Vakiflar Bankasi Tao-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,25 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 4 USD weicht somit um -5,88 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 4 USD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die kurzfristige Analysebasis der Turkiye Vakiflar Bankasi Tao-Aktie. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Einschätzung der Aktienkurse basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutierten. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Turkiye Vakiflar Bankasi Tao-Aktie beträgt 50, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt mit einem Wert von 50 ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Somit wird die Analyse der RSIs zu Turkiye Vakiflar Bankasi Tao insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Turkiye Vakiflar Bankasi Tao-Aktie gezeigt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung abgegeben wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu dem Gesamtergebnis einer "Neutral" Stimmungsbild führt.