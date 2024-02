Ist es endlich vollbracht, Triumph?

Der Aktienkurs des Unternehmens Triumph liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industriesektor bei einer Rendite von 19,53 Prozent, was mehr als 225 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 407,27 Prozent, wobei Triumph mit 387,74 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Triumph. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Triumph wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Triumph liegt bei 34,81, was als neutrale Situation betrachtet wird, da es weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53, was ebenfalls als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Triumph bei 292,09, was über dem Branchendurchschnitt von 32,17 liegt. Daher wird die Aktie als überbewertet angesehen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.