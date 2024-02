Ist es endlich vollbracht, Total?

In den vergangenen vier Wochen konnte bei Totalenergies eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Veränderung. Insgesamt erhält Totalenergies daher auf dieser Stufe ebenfalls eine "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Totalenergies diskutiert. An vier Tagen überwog die positive Kommunikation, während an acht Tagen die negativen Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen, was zu einer heutigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Tiefergehende Analysen haben jedoch ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Empfehlung mit einem Wert von 45,44 für RSI7 und 49,35 für RSI25. Auf Basis des RSI erhält die Aktie daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse ergibt einen gleitenden Durchschnittskurs von 58,51 EUR und einen aktuellen Kurs von 60,3 EUR, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Distanz zum GD200 beträgt +3,06 Prozent, während der GD50 derzeit bei 60,54 EUR liegt, was zu einer Gesamtnote "Neutral" führt.