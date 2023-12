Ist es endlich vollbracht, Toshiba MachineADR?

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Shibaura Machine beträgt derzeit 4,62 und liegt damit 79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 22 im Maschinenbereich. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Aktie von Shibaura Machine zuletzt Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge, und auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt. Daher wird die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.

Wenn es um Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz geht, konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Shibaura Machine in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -7,07 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Shibaura Machine-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine Abweichung von -3,9 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Shibaura Machine somit aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien eine eher "Neutral"-Rating für das Unternehmen.