Ist es endlich vollbracht, TokyuADR?

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken hauptsächlich negativ. Während an drei Tagen positive Themen dominierten, überwog an zehn Tagen die negative Kommunikation. Besonders verstärkt wurde in den letzten Tagen auch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tokyu diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen miteinander vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während 70 bis 100 als „überkauft“ gelten und dazwischen als neutral. Der RSI der Tokyu liegt bei 63,06 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 56,61 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Für Tokyu beträgt das aktuelle KGV 24, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 16 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher aktuell überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Tokyu auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 1742,21 JPY, während der Kurs der Aktie (1722,5 JPY) um -1,13 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt ebenfalls zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 1645,42 JPY, was einer Abweichung von +4,68 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt ergibt sich somit auch hier eine Bewertung von "Neutral".