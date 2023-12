Ist es endlich vollbracht, Tokuyama?

Weitere Suchergebnisse zu "Tokuyama":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Tokuyama zeigt einen Wert von 58,81, was als "Neutral" eingestuft wird. Dies bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 49, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Somit erhält das Unternehmen in dieser Kategorie insgesamt eine Bewertung von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tokuyama-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 2261,25 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 2241 JPY liegt, was einer Abweichung von -0,9 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 2287,1 JPY, was ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs liegt (-2,02 Prozent Abweichung), und somit auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Tokuyama in den letzten Tagen neutral. Es gab positive Themen an einem Tag, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten dagegen verstärkt positive Themen in den Gesprächen der Anleger. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 17, was bedeutet, dass die Börse 17,83 Euro für jeden Euro Gewinn von Tokuyama zahlt. Dies ist 68 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. In der Branche "Chemikalien" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 55, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.