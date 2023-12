Ist es endlich vollbracht, Tokai Tokyo Financial Holdingsadr?

Die technische Analyse der Tokai Tokyo-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 425,5 JPY liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag liegt bei 542 JPY, was einem Unterschied von +27,38 Prozent entspricht und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 517,2 JPY, was einem Unterschied von +4,8 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Tokai Tokyo also eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt gilt Tokai Tokyo daher als "Neutral"-Wert.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Tokai Tokyo diskutiert wurde. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es weder besonders positive noch negative Themen, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung führt. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Tokai Tokyo.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tokai Tokyo 23, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.