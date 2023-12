Ist es endlich vollbracht, Technical Productions?

Die Brightstar-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 4,03 HKD gehabt, während der letzte Schlusskurs bei 0,9 HKD lag. Dies bedeutet eine Abweichung von -77,67 Prozent, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,5 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-40 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Brightstar-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Brightstar liegt bei 62,5, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Situation an. Somit erhält die Brightstar-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt sich ein neutrales Bild. Sowohl die Stimmungslage der Anleger als auch die Intensität der Diskussionen führen zu einem "Neutral"-Rating für die Brightstar-Aktie.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.