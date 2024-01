Ist es endlich vollbracht, Taylor Wimpey?

Die technische Analyse des Aktienkurses von Taylor Wimpey zeigt, dass der 50- und 200-Tage-Durchschnitt einen positiven Trend für das Unternehmen aufweist. Der aktuelle 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 118,53 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 144,4 GBP um 21,83 Prozent darüber liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 129,15 GBP, was ein Plus von 11,81 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs bedeutet. Auch hier erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung basierend auf den trendfolgenden Indikatoren.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der Wert für Taylor Wimpey bei 54,71, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 20, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz werden ebenfalls betrachtet. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine übliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Gleiches gilt für die Rate der Stimmungsänderung, die kaum Änderungen zeigt und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment spiegelt vor allem positive Meinungen wider, jedoch wurden in den sozialen Medien weder stark positive noch negative Themen diskutiert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Zusammenfassend ergibt sich aus der Analyse der verschiedenen Indikatoren eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Taylor Wimpey.