Ist es endlich vollbracht, Tatton Asset Mgmt?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Tatton Asset Management-Aktie beträgt aktuell 51, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 46, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Analyse des RSIs für Tatton Asset Management daher ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse der Stimmung und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Tatton Asset Management in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird der Aktie eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Ebenso zeigt die Diskussionsstärke in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Einschätzung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, ergibt insgesamt eine positive Bewertung, da 1 Buy, 0 Neutral und 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Tatton Asset Management liegt bei 550 GBP, was einem möglichen Anstieg von 3,77 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Neutral". Die Analysten-Untersuchung führt insgesamt zur Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Tatton Asset Management von 530 GBP eine Entfernung von +10,52 Prozent vom GD200 (479,53 GBP), was ein positives Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 510,58 GBP auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Tatton Asset Management-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.