Ist es endlich vollbracht, Take-Two Interactive Software?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI könnte darauf hindeuten, dass der Kurs kurzfristig fallen könnte, während ein niedriger RSI auf Kursgewinne hindeuten könnte. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Take-two Interactive Software heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 32,89 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,65, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Positive Themen dominierten jedoch in den Diskussionen der vergangenen Tage, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Take-two Interactive Software in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Aktie wurde jedoch weniger diskutiert als normal, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Analysten haben Take-two Interactive Software insgesamt mit 6 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Das Kursziel liegt im Durchschnitt bei 168,67 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 13,63 Prozent ergibt, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Take-two Interactive Software die Einschätzung "Gut".