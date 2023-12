Ist es endlich vollbracht, Tai United?

Tai United: Aktie wird als unterbewertet eingestuft

Das Unternehmen Tai United wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt im Bereich Handelsunternehmen und Distributoren als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 8,79, was einem Abstand von 66 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 25,89 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Diskussionen zu Tai United in sozialen Medien signalisieren eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um den Titel. Es gab weder positive noch negative Ausschläge und überwiegend neutrale Themen wurden angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und ist der Auffassung, die Aktie von Tai United sei bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie der Tai United als Neutral-Titel ein. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 57,14, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, und der RSI25 für 25 Tage liegt bei 50, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor Gesundheitspflege weist Tai United eine Rendite von -60,27 Prozent auf, was mehr als 53 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche Handelsunternehmen und Distributoren erzielte eine mittlere Rendite von -9,15 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, und auch hier liegt Tai United mit 51,13 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.