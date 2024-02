Ist es endlich vollbracht, TCL?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tcl beträgt 45, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 für Haushalts-Gebrauchsgüter auf ähnlichem Niveau liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Tcl derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,26 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tcl liegt bei 49,21, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 50, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des RSI als "Neutral" bewertet.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Tcl in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine verringerte Aktivität in Bezug auf Tcl, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.