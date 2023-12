Ist es endlich vollbracht, Sturgis?

Die Sturgis-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 19,47 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 18 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz von -7,55 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu hat der GD50 in den letzten 50 Tagen einen Stand von 17,89 USD. Daraus ergibt sich ein Abstand von +0,61 Prozent, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sturgis 5. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" im Durchschnitt ein KGV von 16. Somit wird Sturgis aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird die Sturgis-Aktie auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 14,29 Punkte, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Sturgis aktuell 3. Im Vergleich dazu liegt die Differenz bei -134,89 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Sturgis eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.